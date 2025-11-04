Sivas’ta yaşlı adam, apartmanın garajında otomobili içerisinde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, olay Yenidoğan Mahallesi 22. Sokak'ta gerçekleşti. Eşi Mustafa Koç’tan (76) haber alamayan F.K., apartmanın garajına indi. Eşini otomobilin içerisinde hareketsiz yatarken bulan F.K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Mustafa Koç’un hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edilen yaşlı adamın cenazesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi morguna kaldırıldı.