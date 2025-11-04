Boğazlıyan ilçesinde Jandarma Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimde, eski tip sürücü belgesi kullanan bir sürücüye 3 bin 755 lira idari para cezası uygulandı.

Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi, Boğazlıyan-Yozgat İl Yolunda sabit denetim faaliyeti yürüttü. Denetim sırasında durdurulan M.B. isimli sürücünün, eski tip sürücü belgesine sahip olduğu tespit edildi.

Ehliyetine El Konuldu

Yapılan incelemede, sürücünün belgesinin geçerlilik süresinin dolduğu belirlendi. Bunun üzerine M.B.’ye 3 bin 755 lira idari para cezası kesildi. Geçerliliğini yitirmiş sürücü belgesi, Boğazlıyan Nüfus Müdürlüğü’ne teslim edilmek üzere ekiplerce alındı. Jandarma ekipleri, sürücünün araç kullanmasına izin vermedi ve gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından sürücü araç başından uzaklaştırıldı.