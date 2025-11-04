Şirkete yakın kaynaklara göre Apple, hem donanım hem de yazılım cephesinde köklü değişikliklerle kullanıcılarının karşısına çıkacak.

Katlanabilir İphone ve Google Destekli Siri

Teknoloji muhabiri Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre Apple, yapay zeka alanında önemli bir adım atarak Google’ın Gemini teknolojisiyle güçlendirilmiş yeni nesil bir Siri üzerinde çalışıyor. Donanım tarafında ise ilk kez piyasaya sürülmesi beklenen katlanabilir iPhone en dikkat çekici ürün olarak öne çıkıyor. Ayrıca akıllı gözlüklerin de 2026 takviminde yer aldığı, ancak ticari olarak önceliğin katlanabilir iPhone’a verileceği belirtiliyor.

M6 Macbook Pro İçin Büyük Değişim

Apple’ın dizüstü bilgisayar serisinde 2021’den bu yana yapılacak en büyük yenileme, M6 çipli MacBook Pro ile geliyor. Yeni modelin 2026’nın sonlarında veya 2027’nin başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Mevcut M5 çip ailesinin yeni tanıtıldığı göz önüne alındığında, M6 serisinin bu kadar erken çıkışı sürpriz olarak değerlendiriliyor. Ancak Apple’ın 50. yıl dönümüne özel bir adım atarak takvimi öne çekme olasılığı da gündemde.

OLED Ekran ve İnceltilmiş Kasa Geliyor

Sızdırılan bilgilere göre M6 MacBook Pro, dokunmatik OLED ekran teknolojisiyle gelecek. iPhone’larda kullanılan OLED paneller sayesinde cihaz, çok daha canlı renkler ve derin siyah tonları sunacak.

Yeni tasarımın mevcut modellere göre daha ince bir kasaya sahip olması bekleniyor. Dokunmatik kullanım için güçlendirilmiş menteşelerin kullanılacağı, böylece ekranın hareket etmesinin önleneceği ifade ediliyor. Ayrıca mevcut modellerdeki “çentik” tasarımının kaldırılarak, kamera için sadece küçük bir delik bırakılacağı ve bu modelde Face ID’nin yer almayacağı iddia ediliyor.

Diğer Mac Modellerinde De Yenilenme Bekleniyor

Apple’ın 50. yıl hazırlıkları yalnızca MacBook Pro ile sınırlı kalmayacak.

M5 MacBook Air’in 2026’nın başlarında piyasaya çıkması planlanıyor. Ancak OLED ekranlı Air modelinin 2028’den önce gelmesi beklenmiyor.

M5 Mac mini ve Mac Studio modellerinin de 2026 yılı içinde M5 çipli sürümleriyle kullanıcıya sunulacağı belirtiliyor.