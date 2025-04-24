Saraykent Kaymakamı Mete Öztürk ve Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu, ilçe genelinde yapımı süren Millet Bahçesi’nde yürütülen peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Projeyle ilçeye değer katacak ve vatandaşların huzurla vakit geçirebileceği modern bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor.

Kaymakam Öztürk ve Başkan Köroğlu, saha incelemesi sırasında yetkililerden bilgi alarak devam eden çalışmaları değerlendirdi.

Kaymakam Öztürk, “İlçemize değer katan ve sürdürülebilir hizmet anlayışıyla yürütülen bu projenin, tüm vatandaşlarımız için huzur ve mutluluk kaynağı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Köroğlu da, Millet Bahçesi’nin tamamlanmasıyla birlikte bölge halkının sosyal yaşamına önemli katkılar sunacağını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.