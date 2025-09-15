Merkezi İstanbul'da olan balık ağı fabrikasını kapatan bir firma, devletin 6. Bölge teşviklerinden yararlanarak geçen yıl fabrikasını Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'ne taşıdı.

Yaklaşık 5 bin metrekarelik tesiste çoğunluğu kadınlardan oluşan 45 çalışanla yılda 150 ton düğümlü balık ağı üreten firma, ürünlerini ülkenin birçok yerine gönderdiği gibi Avrupa'ya da ihraç ediyor.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) İstihdamı Koruma Destek Programı'ndan da faydalanan işletme, yıllık 250 ton olan üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Fabrika yöneticisi Mümtaz Özbilen, 45 kişilik ekibin üçte ikisinin kadınlardan oluştuğunu söyledi.

Özbilen, düğümlü balık ağı ürettiklerini ve iç pazarın yanı sıra Ukrayna başta olmak üzere Bulgaristan, Romanya, İspanya, Portekiz ve Çekya gibi Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini kaydetti.

Kalite ve hızlı teslimatla uluslararası pazarda öne çıktıklarını vurgulayan Özbilen, "Türkiye'nin tam ortasındayız. Bu bize lojistik olarak İstanbul'a göre daha iyi bir avantaj sağlıyor. Tüm müşterilerimize ertesi gün ürün ulaştırabiliyoruz. Bizim üretim ağımız Türkiye'deki her türlü balıkçılığı, deniz balıkçılığını kapsıyor. Kıyı balıkçılığı, uzatma ağlarıyla yapılan balıkçılık, trol balıkçılığı, gırgır balıkçılığı, hepsine uygun ağları üretebiliyoruz. Yurt dışında ise daha ziyade kıyı balıkçılığına yönelik ağları ihraç ediyoruz" dedi.

Özbilen, Yozgat'ın lojistik avantajları olduğunu, nitelikli iş gücüne erişimde de sıkıntı yaşamadıklarını vurguladı.

Kalite kontrolüne büyük önem verdiklerine dikkati çeken Özbilen, şöyle devam etti: "Üretilen her ürün yüzde 100 kalite kontrolden geçiyor. İkincisi Avrupa'ya çok yakın olmamız. Lojistik olarak bir hafta içerisinde Avrupa'nın her tarafına mal ulaştırabiliyoruz. Üçüncüsü ise küçük miktarlarda siparişleri sevk edebiliyoruz. En büyük rakibimiz birçok sanayi ürününde olduğu gibi Uzak Doğu ülkeleri fakat Uzak Doğu'da yaklaşık 10 ton malın üretilmesi en az 2 ay sürer. Bunun 2 ayda Avrupa'ya ulaşımını koyarsanız 4 ayda ulaşacak malı biz 1 tonluk, 2 tonluk siparişlerde bir hafta içerisinde Avrupa'ya ulaştırabiliyoruz."

Özbilen, mevcut kapasitelerini daha kalın ipliklerle üretilen ağlarla destekleyecek makineleri ithal etmek istediklerini bu kapsamda yeni makineler için devlet desteklerini takip ettiklerini dile getirdi.

Yıllık 250 ton üretim kapasitesine sahip olduklarını anlatan Özbilen, düğümsüz ağ üretimine geçmeyi planladıklarını aktardı.

Fabrika çalışanlarından Büşra Cam ise fabrikanın kurulduğu günden bu yana burada çalıştığını söyledi.

Fabrikada balık ağlarını ilmek ilmek işlediklerini vurgulayan Cam, "Yaptığımız balık ağları yurt içi ve yurt dışındaki balıkçılara gidiyor. Bozkırın ortasında deniz olmamasına rağmen balık ağı işlemeciliği yapmamız bizi mutlu ediyor. Hem aile ekonomisine katkı sağlıyoruz hem de meslek öğrenerek kendimizi geliştiriyoruz" dedi.

Rukiye Yaman (41) da daha önce çalışmadığını, 10 aydır burada bobin sararak aile ekonomisine katkı sağladığını kaydetti.