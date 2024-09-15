Tarım ve Orman Bakanlığı, işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesiyle ilgili yeni bir düzenleme başlattı. Yozgatlıları da yakından ilgilendiren düzenlemede, ilk tespit listesi 30 Eylül 2024 tarihinde ilan edilecek olup, bu arazilerin bir yıl daha ekilmemesi durumunda kiralama süreci başlayacak. Üst üste iki yıl işlenmeyen arazilerin kiralanmasına ilişkin ilk kiralamalar ise 16 Ekim 2025 tarihinde yapılacak.

Bakanlık, tarımsal üretimi artırmak amacıyla işlenmeyen tarım arazilerini kiraya verme sürecini yönetmelikle düzenledi. Bu kapsamda, 2024 yılı itibarıyla tarımda üretim planlaması ve yeni destek modelleri devreye alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünleri, hayvancılık ve bitkisel üretimde yeni desteklerle birlikte işlenmeyen tarım arazilerini kiralama yoluna giderek üretimi teşvik ediyor.

HANGİ ARAZİLER KİRALANACAK?

Hazine mülkiyetindeki tarım arazileri hariç olmak üzere, özel mülkiyete ait ve üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazileri, tarımsal amaçla sezonluk olarak kiraya verilecek. Kiralama sürecinde arazinin tarımsal vasfı korunacak ve yalnızca tarımsal üretimde kullanılacak. İl ve ilçe tarım müdürlüklerinde oluşturulan Arazi Tespit Komisyonu, uydu görüntüleri ve yerinde yapılan incelemelerle işlenmeyen arazileri belirleyerek listeleyecek.

İşlenmeyen tarım arazilerine ilişkin ilk listeler, il veya ilçe müdürlüklerinin yanı sıra mahalle muhtarlıklarında ve elektronik ortamda ilan edilecek. Arazi sahipleri ve diğer ilgililer, bu listelere itirazlarını ilan süresi içinde yapabilecek.

KİRA BEDELİ NASIL BELİRLENECEK?

Kira bedeli, komisyon tarafından belirlenen rayiç bedelden düşük olmayacak. Benzer özelliklerdeki tarım arazilerinin kira bedelleri emsal olarak kullanılacak. Ödemeler ise doğrudan arazi sahibine yapılacak, sahibine ulaşılamaması durumunda kira bedelleri kamu bankasında hesapta nemalandırılacak.

KİRACILAR DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK

Kiralanan tarım arazileri, Bakanlık tarafından belirlenen kayıt sistemlerine kaydedilecek ve bu arazileri kiralayan kişiler tarımsal desteklerden faydalanabilecek.

YENİ DÜZENLEME İLE ÜRETİMDE ARTIŞ HEDEFLENİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu yeni düzenlemesiyle, işlenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve ülkedeki tarımsal verimin artırılması hedefleniyor. İlk listenin 30 Eylül 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor.