Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 04:50 06:15 12:41 16:11 18:57 20:16
Akdağmadeni 04:46 06:11 12:37 16:07 18:53 20:12
Aydıncık 04:48 06:13 12:39 16:09 18:55 20:15
Boğazlıyan 04:50 06:13 12:39 16:10 18:55 20:13
Çandır 04:49 06:12 12:38 16:09 18:54 20:12
Çayıralan 04:48 06:12 12:38 16:08 18:54 20:12
Çekerek 04:47 06:12 12:38 16:09 18:54 20:14
Kadışehri 04:46 06:11 12:37 16:07 18:53 20:13
Saraykent 04:48 06:12 12:38 16:09 18:54 20:13
Sarıkaya 04:49 06:13 12:39 16:09 18:55 20:13
Şefaatli 04:51 06:15 12:41 16:12 18:57 20:16
Sorgun 04:49 06:13 12:40 16:10 18:56 20:15
Yenifakılı 04:51 06:14 12:40 16:11 18:56 20:14
Yerköy 04:52 06:16 12:42 16:13 18:58 20:17