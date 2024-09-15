Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:50 06:15 12:41 16:11 18:57 20:16

Akdağmadeni 04:46 06:11 12:37 16:07 18:53 20:12

Aydıncık 04:48 06:13 12:39 16:09 18:55 20:15

Boğazlıyan 04:50 06:13 12:39 16:10 18:55 20:13

Çandır 04:49 06:12 12:38 16:09 18:54 20:12

Çayıralan 04:48 06:12 12:38 16:08 18:54 20:12

Çekerek 04:47 06:12 12:38 16:09 18:54 20:14

Kadışehri 04:46 06:11 12:37 16:07 18:53 20:13

Saraykent 04:48 06:12 12:38 16:09 18:54 20:13

Sarıkaya 04:49 06:13 12:39 16:09 18:55 20:13

Şefaatli 04:51 06:15 12:41 16:12 18:57 20:16

Sorgun 04:49 06:13 12:40 16:10 18:56 20:15

Yenifakılı 04:51 06:14 12:40 16:11 18:56 20:14

Yerköy 04:52 06:16 12:42 16:13 18:58 20:17