Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Yusuf Alemdar'ın yakın dostuydu: Halim Kara kimdir? Neden öldü? Yusuf Alemdar'ın yakın dostuydu: Halim Kara kimdir? Neden öldü?

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:50     06:15     12:41     16:11     18:57     20:16

Akdağmadeni   04:46      06:11     12:37     16:07     18:53     20:12

Aydıncık             04:48     06:13     12:39     16:09     18:55     20:15

Boğazlıyan         04:50     06:13     12:39     16:10     18:55     20:13

Çandır                 04:49     06:12     12:38     16:09     18:54     20:12

Çayıralan            04:48     06:12     12:38     16:08     18:54     20:12

Çekerek              04:47     06:12     12:38     16:09     18:54     20:14

Kadışehri            04:46     06:11     12:37     16:07     18:53     20:13

Saraykent           04:48     06:12     12:38     16:09     18:54     20:13

Sarıkaya              04:49     06:13     12:39     16:09     18:55     20:13

Şefaatli                04:51    06:15     12:41     16:12     18:57     20:16

Sorgun                04:49     06:13     12:40     16:10     18:56     20:15

Yenifakılı            04:51     06:14     12:40     16:11     18:56     20:14

Yerköy                04:52     06:16     12:42     16:13     18:58     20:17

Kaynak: Haber Merkezi