Yozgat merkeze bağlı Fakıbeyli köyünde çıkan yangında 20 dönüm ağaçlık alan ve bir ev kül oldu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın köy evlerine sıçramadan söndürüldü.

Yozgat’ta Korkutan Yangın Bir Ev Ve 20 Dönüm Alan Kül Oldu! (3)

Yozgat merkeze bağlı Fakıbeyli köyünde bağ evi ve bahçelerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyn alevler, çevredeki ağaçlık alana yayıldı. Yangında 20 dönüm ağaçlık alan zarar görürken, bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yozgat’ta Korkutan Yangın Bir Ev Ve 20 Dönüm Alan Kül Oldu! (2)

Yangına 4 arasöz, 1 kılavuz ve 15 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın köy evlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

