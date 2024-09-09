Boğazlıyan ilçesinde, çöp toplama alanında çıkan yangın ile mücadele devam ediyor.

Boğazlıyan Belediyesi İtfaiye ekipleri, çıkan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman içinde meydana gelen olumsuz şartlarda yangının bir an önce söndürülmesi için tüm imkanlarıyla gece gündüz aralıksız bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın ile ilgili araştırma başlatıldı.

Belediye Başkanı Gökhan Coşar, vatandaşları yaşanan yangın hakkında bilgi kirliliğine neden olan paylaşım ve haberlere itibar etmemesi konusunda uyardı.

Coşar, “Çöp toplama alanında çıkan yangın ile mücadelemizi sürdürüyoruz. İtfaiye ekiplerimiz, çıkan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman içinde meydana gelen olumsuz şartlarda yangının bir an önce söndürülmesi için tüm imkanlarıyla gece gündüz aralıksız bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Yangınla mücadele eden tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz” dedi.