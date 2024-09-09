Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelinde büyük bir arsa satış kampanyası başlatıyor. Kampanya kapsamında Yozgat dahil 53 ilde, 747 adet arsa yüzde 20 indirimle satışa sunulacak.

İstanbul, Ankara, Adana ve Muğla gibi büyükşehirlerde de gerçekleştirilecek olan kampanya, sanayi yatırımları, konut projeleri ve tarım amaçlı kullanım için fırsatlar sunuyor. Arsa satışları, 10-12 Eylül 2024 tarihlerinde yapılacak açık artırmalarla gerçekleşecek. Vatandaşlar, açık artırma seanslarına katılarak bizzat teklif verebilecek veya emlakmuzayede.com.tr üzerinden online teklif sunabilecek.

İLGİ BÜYÜK: BÜYÜKŞEHİRLERDE SATIŞLAR BAŞLIYOR

Kampanya kapsamında özellikle büyükşehirlerdeki arsa satışlarının yoğun ilgi görmesi bekleniyor. 10 Eylül'de Ankara’da, 11 Eylül’de Adana ve Muğla’da, 12 Eylül’de ise İstanbul ve Mersin’de yapılacak müzayedelerde, yatırımcılar farklı büyüklükteki arsalar için teklif verebilecek.

YOZGAT’TA SATIŞ LİSTESİNDE

Yozgat’ta yer alan arsalar, 10 Eylül’de düzenlenecek müzayede ile satışa sunulacak. Yüzde 20 peşin indirimi ve yüzde 25 peşinatla 24 ay vade imkanıyla sunulan arsalar, bölgedeki yatırımcıların ilgisini çekmesi bekleniyor.

AÇIK ARTIRMALAR VE ONLİNE KATILIM İMKANI

Ankara’daki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek açık artırmalar, TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda da eş zamanlı olarak yapılacak. Online katılım sağlamak isteyenler ise emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden teklif verebilecek.

Sanayi, konut ve tarım projeleri için uygun olan arsalar, farklı metrekare ve fiyat seçenekleriyle yatırımcıları bekliyor.