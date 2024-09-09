Türkiye'de eğitim politikalarında önemli görevlerde bulunan Prof. Dr. Yusuf Tekin kimdir? Sizler için araştırdık. İşte detaylar…

1970 yılında Erzurum'un Tortum ilçesinde doğan Prof. Dr. Yusuf Tekin, eğitim hayatına Rize’de başladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1994 yılında mezun olduktan sonra akademik kariyerine adım attı.

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak başlayan Tekin, 1997 yılında yüksek lisansını, 2002’de ise doktorasını siyaset ve sosyal bilimler alanında tamamladı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başlayan Tekin, 2007 yılında doçentlik unvanını aldı.

Akademik kariyerinde bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı gibi önemli idari görevlerde bulunan Tekin, 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na Bakan Yardımcısı olarak atandı. Bu görevinde üniversite gençliği ile ilgili projelerde aktif rol aldı. 2013 yılında ise Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı oldu ve bu görevde üniversiteler ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında eğitim politikalarının belirlenmesinde çalışmalar yürüttü.

Prof. Dr. Tekin, 2018 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne rektör olarak atanmış, 4 Haziran 2023 tarihinde Millî Eğitim Bakanı olarak kabinede yer almıştır. Bakanlık görevine gelmeden önce eğitim politikalarının geliştirilmesinde önemli rol oynayan Tekin, halen Milli Eğitim Bakanı olarak görevini sürdürmektedir.