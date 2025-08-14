Köpek sahipleri, İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine 210 lira (mikroçip, pasaport ve kuduz aşı bedeli) yatırarak dilekçe ile başvuru yapacak. Bu işlem, hayvanların hem sağlık hem de kimlik bilgilerinin kayıt altına alınmasını sağlıyor.

Cezai İşlemler Uygulanacak

31 Aralık 2025’e kadar kayıt yaptırmayan köpek sahiplerine 8 bin 306 lira idari para cezası kesilecek. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28. maddesine göre, sahipli hayvanını terk edenlere ise 86 bin 358 lira para cezası uygulanacak.

Hayvanları Serbest Bırakmayın

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kayıtlı hayvanların köy veya mahalle içinde bağlı tutulması, serbest bırakılmaması ve terk edilmemesi gerektiği vurgulandı. Bu kurallara uymayanlar, yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek.

Toplum Sağlığı İçin Önemli

Valilik, “Unutmayın! Kayıt altına alınan her hayvan hem onların güvenliği hem de toplum sağlığı için büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.