Kavurucu sıcaklıkta yapılan hasat, üretici ve tarım işçileri için zorlu bir süreci de beraberinde getiriyor.

Türkiye'nin pek çok kentinde karpuz hasadı sona ererken, Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyü ve çevresinde hasat yeni başlıyor. Bölgede organik olarak yetiştirilen karpuzlar, hem lezzeti hem de doğal üretim şekliyle dikkat çekiyor.

Kavurucu yaz sıcağında sabahın erken saatlerinde başlayan hasat mesaisi, üreticiler ve tarım işçileri için oldukça yorucu geçse de elde edilen kaliteli ürün emeğin karşılığını veriyor.

Sekili Köyü ve çevresindeki tarlalarda toplanan karpuzlar, Yozgat başta olmak üzere çevre il ve ilçelerdeki pazarlarda tüketiciyle buluşuyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde karpuz sezonu sona ermişken, bu geç başlayan hasat sayesinde bölgedeki pazarlarda taze karpuz bulunmaya devam ediyor. Hem geç olgunlaşması hem de doğal üretim şartları sayesinde Sekili karpuzu aromasıyla öne çıkarken bölge halkı tarafından da yoğun ilgi görüyor.

Adana Ceyhan'dan gelerek Sekili'de karpuz hasadında çalışan Şanlıurfalı tarım işçisi Yaşar Kuş, "Adana Ceyhan'dan geldik Sekili'de çalışıyoruz. Sabah saat 5'te kalkıyoruz, akşam 8'e kadar sıcakta çalışıyoruz. Sıcaklık 40 derece" dedi.

Yine Şanlıurfa'dan gelen bir diğer tarım işçisi Haşim Kuş ise şöyle konuştu : "Şanlıurfa'dan geldik çalışmaya. Yaklaşık 600 - 700 kilometre geldik. Sıcaklık 35-40 derecelere çıkıyor, çok zor şartlarda çalışıyoruz. Bu karpuz işi bu emekçilik çok zor, kolay bir iş değil."



"Sekili Karpuzunun Aroması Harikadır"

Sekili bölgesinde üretim yapan çiftçi Sait Ayran ise, "Yozgat Sekili bölgesi burası. Burada bin 500 dönüm kavun karpuz ekimi var. Bütün Türkiye geneline hitap ediyoruz. Sekili karpuzu çok güzeldir aroması harikadır. Hasat yedinci ayın 25'inde başladı onuncu aya kadar devam eder. Genelde Ege Bölgesi, Karadeniz Bölgesinde hasat bittikten sonra bizim bu tarafta hasat başlar. Buradaki ürünler genelde Yozgat merkez, Kırıkkale, Kırşehir, Ankara, Sivas bölgesine gider" ifadelerini kullandı.



"Türkiye'nin Birçok Noktasına Karpuz Gönderiyoruz"



Bölgede üretim yapan bir diğer çiftçi Mustafa Çalışkan ise, bu yıl üreticilerin birçok zorlukla karşılaştığını belirterek, "Sekili bölgesinde çiftçilik yapıyoruz. Burada yaklaşık 700-800 dönüm arazi üzerinde sulu tarım yapıyoruz. Kavun, karpuz, mısır, ay çekirdeği, şeker pancarı, arpa, buğday çeşitli ürünler ekiyoruz. Bu sene karpuz hasadı başladı. Şu an Türkiye'nin birçok noktasında bitmek üzere, Sekili bölgesi yeni başladı. Bu sene zirai don, aşırı sıcak, zor bir sene geçiyoruz, mücadelemize sürdürüyoruz üretmeye devam ediyoruz.

Buradaki karpuz şu anda Türkiye'nin birçok noktasına Kahramanmaraş, Sivas, Kayseri, Çorum, Konya, Ankara, çevremizdeki bütün illere ve biraz daha ileriye karpuz gönderiyoruz. 12 Mayıs tarihinde Türkiye genelinde oluşan zirai dondan maalesef biz de etkilendik, çok zordu zararımız büyüktü ama müjdelerimiz devam ettirdik tekrar fidelerimizi diktik. Ondan sonra bir dolu hasarı oluştu, tekrar yeşerttik. Ürünleri aşırı sıcak olunca da üzerini kağıtlarla saman balyaları ile kapattık güneşten koruduk yanmamasını sağladık" diye konuştu.