24 Temmuz’da sona eren tercih sürecinin ardından gözler bugün açıklanacak sonuçlara çevrilmişti. Öğrenciler, TC kimlik numarası ve doğum tarihi ile e-Okul sistemi üzerinden yerleştirme bilgilerini öğrenebilecek. Lise kayıtları ve nakil başvurularına ilişkin detaylar da araştırılmaya başlandı. İşte, LGS tercih sonucu sorgulama ekranı 2025 ve nakil sürecine dair tüm merak edilenler...

Son dakika gelişmesiyle LGS 2025 tercih sonuçları açıklandı! Ortaöğretim yolculuğuna adım atacak öğrenciler için kritik gün geldi. MEB, tercih sürecinin ardından yerleştirme sonuçlarını erişime açtı. Öğrenciler, T.C. kimlik numaralarıyla e-Okul üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. Yerleşemeyen adaylar için ise gözler şimdi nakil başvuru sürecine çevrildi. Peki, LGS lise tercih sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte, LGS tercih sonucu sorgulama ekranı ve nakil işlemlerine dair detaylar...

LGS Tercih Sonuçları Açıklandı!

Liselere Geçiş Sistemi LGS 2025 sınavı ardından 14-24 Temmuz tarihleri arasında alınan lise tercihleri 4 Ağustos itibarıyla sonuçlandı. LGS tercih sonuçları meb.gov.tr adresinden adaylar ile buluştu.

İşte, sorgulama ekranı:

Lgs Tercih Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Öğrenciler, tercih sonuçlarını meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sorgulayabilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI 2025 SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Lise Nakilleri Ne Zaman Başlıyor?

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin hangi okula yerleştiği belli olacak. Yerleşemeyen öğrenciler için ise nakil başvuruları süreci devreye girecek.

Yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak:

1. nakil başvuruları 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Bu dönemin sonuçları 8 Ağustos 2025'te açıklanacak.

2. nakil başvuruları ise 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar 14 Ağustos 2025'te duyurulacak.

LGS Nakil İşlemi Nasıl Yapılır?

Nakil işlemleri veli tarafından okul müdürlükleri ya da e-Devlet üzerinden yapılabilir.

e-Devlet'ten https://www.turkiye.gov.tr/meb-ogrenci-nakil-islemi adresi üzerinden giriş yaparak ''Veli Nakil Sistemine Bağlan'' seçeneği tercih edilir. Okul listesinden istenilen kurum tercih edilerek başvuru kaydedilir.

LGS Tercih Takvimi

14-24 Temmuz – Tercih süreci

4 Ağustos – Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilanı

4-6 Ağustos – 1. nakil başvuruları

8 Ağustos – 1. nakil sonuçları

8-12 Ağustos – 2. nakil başvuruları

14 Ağustos – 2. nakil sonuçları

15-21 Ağustos – Boş kontenjanlar için ek başvurular

22 Ağustos – Komisyonlar tarafından son yerleştirmelerin tamamlanması

Bu sürecin ardından öğrencilerin okullarına kayıt işlemleri başlayacak.