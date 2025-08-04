Arabaşı çorbası, Türk mutfağının İç Anadolu'ya özgü çorbasıdır. Tarihi Selçuklu’ya kadar dayanıyor. Diğer beylikler de bu yemeği Karamanoğulların’dan öğrenmiş ve İç Anadolu Bölgesi’nde yaygınlık gösteriyor.

Arabaşı ismini nereden aldığı konusunda farklı rivayetler bulunuyor fakat bununla ilgili kesin bir bilgi yoktur.

Yaygın görüş özellikle İç Anadolu Bölgesi’nde soğuk kış zamanlarında akşam yemeğinin ardından ara sıcak olarak tüketildiğinden “ara-aşı” kelimelerinden geldiği düşünülüyor.

Arabaşı, yaygın olarak İç Anadolu Bölgesi'nde görülür.

Türkiye'de Çorum, Nevşehir, Ankara, Antalya, Burdur, Denizli, Muğla, Sivas, Konya, Aksaray, Uşak, Afyonkarahisar, Mersin, Eskişehir, Karaman, Kütahya, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat’ta yaygındır.

Hangi şehre ait olduğuna dair bilgi net olarak verilmese de Yozgat arabaşısı, 27 Aralık 2013 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.