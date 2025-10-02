Boğazlıyan’da toprak altından insan kemikleri çıktı.
Boğazlıyan İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında, Aşağıhasinli mahallesinde toprak altından insan kemikleri çıktığı tespit edildi.
Bölgede etkili olan yağışlar sonucu toprak kenarından ortaya çıkan kemiklerin insan kemikleri olabileceği değerlendirildi ve durum savcılığa bildirildi.
Savcı talimatı üzerine Olay Yeri İnceleme Timi tarafından gerekli çalışmalar yapıldı ve kemikler toplandı.
Olayla ilgili adli tahkikata başlandığı, gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verileceği bildirildi.
