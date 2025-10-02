2026 yılı asgari ücret artışı için geri sayım başladı. JP Morgan, Morgan Stanley ve Deutsche Bank’ın yayımladığı tahminler, yüzde 20-25 aralığında bir zamma işaret etti. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz’a göre yeni ücret 26 bin TL’nin üzerine çıkabilir.

Ocak ayı yaklaşırken milyonlarca çalışan için belirleyici olacak asgari ücret zammı yeniden gündeme taşındı. 2026’ya yönelik uluslararası kurumların ve uzmanların ilk hesaplamaları, yüzde 20 ila 25 arasında bir artış beklentisini gösteriyor.

Geçtiğimiz yılki zammı önceden doğru tahmin eden JP Morgan, son raporunda 2026 için artışı yüzde 20 seviyesinde değerlendirdi. Kurum ayrıca yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 29,5 olarak duyurdu. Morgan Stanley ise 2025’te enflasyonun yüzde 30’a, 2026’da ise yüzde 21’e gerilemesini öngörerek, asgari ücretin yüzde 20-25 oranında artırılabileceğini paylaştı.

Uzmandan Değerlendirme

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz yaptığı açıklamada, yıl sonu enflasyon beklentilerinin yüzde 25 ile 30 arasında değiştiğini aktardı. Yılmaz, “Geçmişte gerçekleşen enflasyonun üzerine 3 ila 8 puanlık ek artışların yapıldığına sıkça tanık olduk” diye vurguladı.

Merkez Bankası’nın 2026 için enflasyon hedefini yüzde 13-19 aralığında belirlediğini, Orta Vadeli Program’da ise bu oranın yüzde 16 olarak açıklandığını hatırlatan Yılmaz, kendi öngörüsünü şöyle dile getirdi:

“Net asgari ücrette yüzde 20 ile 25 arasında artış öne çıkıyor. Bu da mevcut 22.104 TL olan ücretin 26.525 TL ile 27.630 TL arasına yükselmesi demek.”

Komisyon ve Sendikaların Tutumu

Asgari ücretin belirlenmesi, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyonun yetkisinde bulunuyor. Ancak bu yıl TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in masaya oturmama kararı aldığı gündeme gelmişti. Sürecin nasıl şekilleneceği önümüzdeki haftalarda belli olacak.