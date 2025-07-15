Boğazlıyan ilçesine bağlı Oğulcuk köyünde, sulamaya yasak bölgede yapılan kaçak sulama faaliyetine jandarma ekipleri tarafından müdahale edildi.

14 Temmuz 2025 tarihinde saat 21.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen bir ihbar üzerine Boğazlıyan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipler harekete geçti. Oğulcuk köyü baraj mevkiisin de yapılan kontrollerde, bir kişinin yasak bölgede bulunan barajdan su motoru aracılığıyla su çektiği belirlendi.

Yapılan incelemeler sonucunda, şahsın kaçak şekilde pancar ve fasulye tarlasını suladığı tespit edildi. Jandarma ekipleri duruma müdahale ederek ilgili şahsa gerekli cezai işlemleri uyguladı.

Olay, vatandaşlar tarafından yapılan ihbar sayesinde ortaya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen bilgilendirme sonrası bölgeye yönlendirilen jandarma ekipleri, kısa sürede kaçak sulamayı tespit etti.

Yetkililer, tarım alanlarında yasa dışı sulama faaliyetlerine karşı denetimlerin artarak süreceğini belirtti. Özellikle baraj ve gölet gibi kritik su kaynaklarının korunması amacıyla kontrollerin sıklaştırılacağı bildirildi.