Boğazlıyan ilçesine bağlı Yenipazar Beldesi’nde kaçak kazı yapan iki kişi, jandarma devriyesi tarafından suçüstü yakalandı. Olay, 14 Temmuz 2025 günü saat 20.15 sıralarında meydana geldi.

Yenipazar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Aşağısarıkaya Mahallesi sınırları içinde bulunan 118 ada 53 parselde devriye görevini yerine getirirken, şüpheli bir durumu fark etti. Ekipler, iki şahsın izinsiz kazı yaptığı bölgeye müdahale ederek şüphelileri olay yerinde yakaladı.

Olay yerinde yapılan aramalarda, kazı için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Jandarma ekipleri, 1 adet dedektör, 2 adet bel küreği, 1 adet kazma, 1 adet burç, 1 adet alan tarama cihazı, 1 adet el dedektörü, 1 adet keski, 1 adet el küreği ve 1 adet fırçaya el koydu.

Olayla ilgili olarak gerekli adli işlemler başlatılırken, jandarma bölgede kaçak kazılara karşı denetimlerini artırmayı sürdürüyor.