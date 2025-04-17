Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Sorgun’da düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tabiat Varlıklarını Koruma ve kaçak kazıyla mücadele kapsamında Sorgun’un bir mevkisinde kaçak kazı yapılacağı yönünde ihbar aldı.

Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar ve devriye faaliyetleri neticesinde, 15 Nisan 2025 tarihinde belirlenen bölgede yapılan kontrolde V.K., E.U., R.T. ve K.B. isimli şahıslar, izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Yapılan operasyonda; 1 adet hilti, 1 adet dedektör, 4 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet keser, 1 adet çekiç ve 1 adet murç ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, kültürel mirasın korunmasına yönelik kaçak kazı ve her türlü kaçakçılık faaliyetleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.