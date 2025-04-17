Türkiye genelinde çeşitli şehirlerde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilen alımlar için son başvuru tarihi 18 Nisan 2025 Cuma olarak açıklandı.

İŞKUR üzerinden alınan başvurularda, adaylar şahsen il müdürlüklerine giderek ya da çevrim içi platform üzerinden işlemlerini tamamlayabiliyor. Türkşeker’in 100. kuruluş yılı dolayısıyla planlanan bu kapsamlı istihdam seferberliği, özellikle Yozgat’ta 129 kişilik kontenjan ile dikkat çekiyor.

“TÜRKŞEKER CUMHURİYETİN İKİNCİ YÜZYILINA GÜÇLÜ BAŞLIYOR”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkşeker’in bu alımla birlikte hem üretim kapasitesini artıracağını hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağını belirterek, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkşeker’in 100. yılına yakışır bir istihdam hamlesi gerçekleştiriyoruz. 1.685 daimi işçi alımıyla Anadolu'nun bereketli topraklarına bereket, ekonomimize ise canlılık kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

BAŞVURULARDA YOZGAT ÖN PLANA ÇIKIYOR

Yayımlanan ilana göre, Yozgat iline ayrılan 129 kişilik kontenjan, şehirdeki iş arayan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Türkşeker’in Yozgat’ta açtığı bu kadrolar, hem istihdamı artırmayı hem de il ekonomisini canlandırmayı hedefliyor.

SON GÜN 18 NİSAN

Başvurular, 18 Nisan 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar Türkiye İş Kurumu’nun (esube.iskur.gov.tr) çevrim içi başvuru ekranından veya İŞKUR il ve ilçe müdürlüklerinden şahsen yapılabilecek. Adaylar, başvurularını tamamladıktan sonra, işe alım sürecine dahil edilecek ve noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek.

Alımlar, 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar” yönetmeliğine göre yürütülecek.

İSTİHDAM EDİLECEK BİRİMLER VE POZİSYONLAR

İşçi alımları kapsamında; Türkşeker’in şeker fabrikaları, makine fabrikaları, Şeker Enstitüsü, Afyon İmalat Birimi ve Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası (EMAF) gibi çeşitli tesislerde görev almak üzere teknik nitelikli personel istihdam edilecek. Alım yapılacak pozisyonlar arasında;

MEKATRONİK BAKIM ONARIM TEKNİSYENİ

Elektrik Teknisyeni

Kimya Teknisyeni

İnşaat Teknisyeni

İş Makineleri Operatörü

Tır Şoförü gibi çok sayıda teknik kadro yer alıyor.

Pozisyonlara özel başvuru şartları, mezuniyet düzeyleri ve teknik yeterlilikler Türkşeker ile İŞKUR’un resmi internet sitelerinde yayımlandı.

TÜM GÖZLER YOZGAT VE DİĞER KONTENJANLARDA

Türkşeker’in ilan ettiği kontenjan dağılımına göre öne çıkan iller şu şekilde:

Ankara: 196 kişi

Ereğli: 158 kişi

Eskişehir: 148 kişi

Ilgın: 132 kişi

Burdur: 130 kişi

Yozgat: 129 kişi

Susurluk: 121 kişi

Uşak: 115 kişi

Kastamonu: 101 kişi

Ayrıca, teknik üretim birimlerine de toplamda 119 kişilik kadro tahsis edildi.

DETAYLAR RESMİ KAYNAKLARDA

Başvuru yapmak isteyen adayların, Türkşeker’in www.turkseker.gov.tr adresinde yayımlanan duyuruları dikkatle incelemeleri önem taşıyor. Bu duyurularda başvuru için gerekli belgeler, şartlar ve süreç adım adım açıklanmış durumda.

Türkşeker’in 100. yılı kapsamında gerçekleştirdiği bu istihdam atağı, hem sanayi üretimine katkı sağlamayı hem de yerel istihdamı artırarak özellikle Yozgat gibi Anadolu illerinde kalkınmayı desteklemeyi hedefliyor.