Çekerek İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerince Süreyya Bey Barajı kıyı şeridinde yapılan önleyici kolluk devriyesi sırasında, usule aykırı şekilde amatör balıkçılık faaliyeti yürütüldüğü tespit edildi.
Çekerek ilçesi Cemaloğlu Köyü mevkiinde gerçekleştirilen denetimlerde, İ.K., M.S.Ş., S.Ş. ve F.T. isimli şahısların 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununun 6/1 maddesine aykırı şekilde balık avladıkları belirlendi.
Şahıslara, ilgili kanun hükümleri doğrultusunda kişi başı idari para cezası uygulandı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, su ürünlerinin korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini kamuoyuna duyurdu.
Muhabir: Alpaslan Demir