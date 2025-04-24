Yozgat İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Saraykent, Sorgun ve Yenifakılı İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler çerçevesinde, sorumluluk bölgelerinde bulunan ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin talepleri doğrultusunda jandarma personeli, bayram kutlamalarına katıldı.

Çeşitli çocuk oyunlarına öğrencilerle birlikte iştirak eden jandarma personeli, çocuklara neşe dolu anlar yaşattı.

Program kapsamında görevli Uzman Çavuş’un memleketi Aydın olması dolayısıyla, öğrenci ve velilerin isteği üzerine Zeybek oyunu sergilendi. Sergilenen halk oyunu, hem çocuklar hem de veliler tarafından ilgiyle izlendi. Bu gösteriyle birlikte kültürel mirasın tanıtılması ve yaşatılması adına anlamlı bir katkı sağlandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Etkinliklerde bizleri görmek isteyen tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyoruz” ifadelerine yer verildi.