Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, köy yollarında olası trafik kazalarını önlemek amacıyla denetimlerini yoğunlaştırdı.

Jandarma ekipleri, özellikle tarım sezonunda traktör ve tarım araçlarının sarı flaşör lambaları, ROPS (Rollover Protection System) güvenlik sistemleri ve reflektörlerini kontrol ederek görünürlüğü artırmayı hedefliyor. Ayrıca sürücülerin trafik kurallarına uyması ve güvenli bir trafik ortamında seyahatlerini tamamlamaları sağlanıyor.

Jandarma Komutanlığı, çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirterek, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.