Saraykent’te anız yangını çıkaran kişiye jandarma ekipleri tarafından idari para cezası uygulandı.

Saraykent İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçede anız yangını çıkaran bir kişiye idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Jandarmadan yapılan açıklamada, A.B. isimli şahıs, kendisine ait arazide anız yakarken tespit edildi. Olayla ilgili olarak şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince Emre Aykırı Davranış nedeniyle 2 bin 953 lira idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekipleri, anız yakmanın çevreye zarar verdiği ve suç teşkil ettiği konusunda vatandaşları uyararak, denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.