Seminerde, geçiş üstünlüğü hakkı ve bu hakkın doğru kullanımı başta olmak üzere birçok önemli konu ele alındı.

Yapılan seminerde, itfaiye personeline geçiş üstünlüğüne sahip araçların trafikte nasıl hareket etmesi gerektiği anlatıldı. Ayrıca personelin özel veya resmî araçlarla karışabileceği trafik kazalarının önlenmesine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Katılımcılara emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine uyum, yol hipnozu ve hız körlüğü gibi konularla birlikte genel trafik kurallarına da dikkat çekildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Trafik güvenliğini sağlamak ve can-malzeme kayıplarını en aza indirmek amacıyla bilgilendirme faaliyetlerimiz kararlılıkla sürecektir” denildi.