Şefaatli ilçesinde belediye tarafından değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya; AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Muhammed Ali Gün, Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, AK Parti Yozgat İlçe Başkanları, AK Partili belediye başkanları katılım sağladı.

Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, göreve geldiği 16 aylık süre içinde gerçekleştirdikleri belediye faaliyetlerini kamuoyuyla paylaştı. Belediye borçlarının büyük oranda azaltıldığı, altyapıdan sosyal yardımlara kadar birçok alanda önemli çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Başkan Bozkurt, göreve geldiklerinde belediyenin 155 milyon TL civarında borcu bulunduğunu, mevcut kaynakları etkin kullanarak 85 milyon TL’nin ödendiğini açıkladı. “Borçları kapatmadan hizmet üretmek mümkün değil” diyen Bozkurt, personel alacaklarının tamamen ödendiğini ve belediyenin çalışanlarına maaşlarını düzenli ödeyen bir kurum haline geldiğini söyledi.

Esnaf ve personele olan borçların kapatılması için arsa karşılığı takas yönteminin kullanıldığını aktaran Bozkurt, ayrıca Emekli Sandığı, Maliye ve SGK’ya olan yaklaşık 75 milyon TL tutarındaki borcun da bu yöntemle kapatıldığını dile getirdi.

Araç filosunun yenilenmesiyle yıllık sanayi bakım giderlerinin 5 milyon TL’den neredeyse sıfıra indiğini belirten Bozkurt, belediyeye 3 traktör, 2 çöp kamyonu, 2 kepçe ve 3 taziye aracı kazandırıldığını ifade etti.

Sosyal alanlara ve parklara yapılan yatırımlara değinen Bozkurt, Gönüllüler Parkı başta olmak üzere ilçede 15 parkın yenilendiğini, bir parkın yapımının devam ettiğini söyledi. Dere kenarında yürüyüş ve bisiklet yolu projelerinin hazırlandığını, saat kulesinin ise Şefaatli taşından yeniden inşa edildiğini bildirdi.

Gençlere yönelik sosyal hizmetlerden de bahseden Başkan Bozkurt, belediyeye ait yurt binasında 200 öğrencinin ücretsiz kaldığını ve sabah-akşam yemek hizmeti aldığını aktardı. Ayrıca, 5 mahallede spor sahaları kurulduğunu, sahaların hem öğrencilere hem gençlere açık olduğunu söyledi.

Sosyal yardımlar kapsamında Ramazan ayında 600 kişiye sıcak yemek verildiğini ve bu hizmetin aşevi olarak devam ettiğini anlatan Bozkurt, yaşlı ve hasta vatandaşların evlerine yemek servisinin sağlandığını kaydetti. Cenaze evlerine ilk iki gün sıcak yemek gönderildiğini, ihtiyaç sahibi ailelere ise 2.000 TL tutarında alışveriş kartları dağıtıldığını söyledi. Kartların sadece yerel esnaf tarafından kabul edildiğini, alkollü ve tütün ürünlerinin alınamadığını belirtti.

Altyapı çalışmaları kapsamında, Paşaköy, Karanlıklar ve üniversite yolunda toplam 40 bin metrekare taş sökümü yapıldığını aktaran Bozkurt, içme suyu ve yağmur suyu hatlarının yenilendiğini, yolların sıcak asfaltla kaplanacağını bildirdi. 60 bin metrekare kilit parke döşeme işleminin tamamlandığını, mezarlık alanına da 10 bin metrekare taş döşendiğini, kalan kilit parke işinin tamamlanmasının yakın olduğunu söyledi.

İstihdam alanında da önemli gelişmeler yaşandığını ifade eden Bozkurt, Aile Yaşam Merkezi’ni tekstil firmalarına kiraladıklarını ve 70 kişiye iş imkânı sağlandığını belirtti. 250 kapasiteli hayvan barınağının da faaliyete geçtiğini açıkladı. Eski hal binasının özgün mimarisi korunarak Anadolu Beyazı taşı ile kaplandığını, yeni belediye garajının bir ay içinde tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi. Ayrıca, yeni terminal binası için alan tahsis edildiğini ve ihale sürecine girildiğini söyledi.

Doğal gaz çalışmaları hakkında bilgi veren Bozkurt, doğal gaz hizmeti olmayan mahallelerin altyapısının tamamlanacağını ve 2025 yılında ilçenin tamamının doğal gaza kavuşacağını kaydetti. Dere ıslahı projelerinin 1. ve 2. etaplarının tamamlandığını, 4. etap ihalesinin yapılacağını ve 3 kilometrelik dere hattı boyunca bisiklet ile yürüyüş yollarının yapılacağını bildirdi.

Başkan Bozkurt, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bizim için hizmetin yanında insanlara dokunmak, gönüllere girmek çok önemli. Vatandaşlarımızın düğününde, cenazesinde, esnafımızın yanında olmadan başarıya ulaşmak mümkün değil. Bu anlayışı bize öğreten liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır.”

Şefaatli Belediyesi'nin 16 aylık faaliyet sunumuna katılan AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, Belediye Başkanı Zeki Bozkurt'un görev süresi boyunca ortaya koyduğu hizmet performansını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Kandemir, Bozkurt’un 16 ayda hayata geçirdiği projelerin, birçok belediyenin beş yıllık dönemde tamamlayamayacağı kapsamda olduğunu vurgulayarak, “Bugün burada gördüğümüz tablo, sadece bir belediye başkanının değil, aynı zamanda AK Parti belediyecilik anlayışının somut bir eseridir” dedi.

Şefaatli’de hayata geçirilen alt ve üstyapı yatırımlarından sosyal yardımlara, istihdam alanındaki projelerden gençlik hizmetlerine kadar birçok başlığın aynı anda yürütüldüğüne dikkat çeken Kandemir, bu çok yönlü yönetim anlayışının diğer belediyelere de örnek teşkil etmesi gerektiğini söyledi. “Şefaatli modeli” olarak nitelendirdiği bu hizmet yaklaşımının, AK Parti’nin halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak gören belediyecilik felsefesinin bir yansıması olduğunu ifade etti.

İl Başkanı Kandemir, Başkan Bozkurt’un özellikle belediyenin borç yükünü azaltırken hizmet üretiminden taviz vermemesini “kararlı ve şeffaf yönetim anlayışı” olarak tanımladı. “Borç ödeyen ama aynı zamanda yatırım yapan bir belediye görmek, milletin güvenini artırır. Sayın Başkan Bozkurt bu çizgiyi başarıyla koruyor” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının devamında Türkiye genelinde AK Parti’nin yerel yönetim vizyonuna da değinen Kandemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü, şehirlerde ise reformcu, kapsayıcı ve kalkınma odaklı bir belediyecilik anlayışının hâkim olduğunu söyledi. “Artık Türkiye Yüzyılı’ndayız. Bu dönemde sadece büyükşehirlerde değil, ilçelerde ve beldelerde de gerçek kalkınmayı konuşuyoruz. Şefaatli bunun güçlü örneklerinden biridir” şeklinde konuştu.

Kandemir ayrıca, yerel yönetimlerde millete temas etmenin önemine işaret ederek, “Bir belediye başkanının yol, su, altyapı gibi teknik hizmetleri yapması elbette beklenir. Ama esas mesele, milletin gönlüne girebilmektir. Sayın Başkan Bozkurt bunu başarmış durumda. Vatandaş düğününde de cenazesinde de belediyesini yanında buluyor. Bu, AK Parti'nin farkını ortaya koyan bir ruhtur” ifadelerini kullandı.

Kandemir, konuşmasının sonunda parti teşkilatına da teşekkür ederek, AK Parti'nin Yozgat genelindeki tüm kademeleriyle birlik içinde hareket ettiğini, önceliklerinin her zaman milletin taleplerine kulak vermek olduğunu sözlerine ekledi.