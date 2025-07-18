İki Şehir Arasındaki Mesafe Yaklaşık 580 Kilometre

Kara yolu üzerinden yapılan hesaplamalara göre, Yozgat ile Erzurum arasındaki mesafe yaklaşık 580 kilometre. Güzergâh ve kullanılan ulaşım aracına göre bu mesafede küçük farklılıklar yaşanabiliyor.

Yolculuk Süresi Ortalama 7-8 Saat

Özel araçla yapılan bir yolculukta Yozgat’tan Erzurum’a varış süresi ortalama 7 ila 8 saat arasında değişiyor. Bu süre trafik durumu, mola sayısı ve yol koşullarına bağlı olarak uzayabiliyor. Otobüsle yapılan seyahatlerde ise süre 9 saate kadar çıkabiliyor.

En Sık Kullanılan Güzergâh Şu Şekilde:

Yozgat → Sorgun → Sivas → Erzincan → Erzurum

Bu güzergâh, hem yol güvenliği hem de ulaşım kolaylığı açısından tercih ediliyor.

Seferler Devam Ediyor

Yozgat’tan Erzurum’a düzenli olarak otobüs seferleri gerçekleştiriliyor. Özellikle yaz aylarında ve bayram dönemlerinde seferlerde yoğunluk yaşandığı için vatandaşların biletlerini erken alması öneriliyor.

Hava Durumu Takibi Önemli

İç Anadolu’dan Doğu Anadolu’ya yapılan bu uzun yolculukta, özellikle kış aylarında kar ve buzlanma gibi riskler söz konusu olabiliyor. Bu nedenle sürücülerin yola çıkmadan önce hava durumu ve yol durumu bilgilerini kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.