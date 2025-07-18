Yapılan açıklamada, özellikle kırsal mahalle ve köylerde sahipsiz dolaşan köpeklerin vatandaşlarda endişe ve paniğe yol açtığına dikkat çekildi.

Valilikten yapılan açıklamada, tüm uyarılara rağmen bazı kişilerin hayvanlarını kontrolsüz bir şekilde sokaklara saldığı, bu durumun hem kamu güvenliğini hem de hayvan refahını tehdit ettiği ifade edildi. Sahipli hayvanlarını başıboş bırakan kişilere, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 86 bin 358 lira idari para cezası, ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 177. maddesi gereği 6 aya kadar hapis ve adli para cezası uygulanabileceği bildirildi.

Valilik yetkilileri, vatandaşlardan hayvanlarını kontrol altında tutmaları, barınak, kulübe veya bağlı alanlarda beslemeleri konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

Yetkililer ayrıca, bu tür ihlallerin tespiti halinde ilgili kurumlar tarafından gerekli cezai işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını vurguladı.