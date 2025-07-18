Yozgat’tan Kahramanmaraş’a Kaç Km Var

Kara yolu verilerine göre Yozgat ile Kahramanmaraş arasındaki mesafe yaklaşık 420 kilometre. Gidilen güzergâha ve trafik yoğunluğuna bağlı olarak bu mesafe küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Ortalama 6 Saat

Özel araçla yapılan seyahatlerde, Yozgat’tan Kahramanmaraş’a ulaşım ortalama 6 ila 6,5 saat sürüyor. Otobüsle gerçekleştirilen yolculuklarda bu süre, mola ve güzergâh tercihine göre 7 ila 8 saate kadar çıkabiliyor.

Hangi Güzergâh Kullanılıyor

En çok tercih edilen rota şu şekilde:

Yozgat → Kayseri → Pınarbaşı → Göksun → Kahramanmaraş

Bu güzergâh hem yol kalitesi hem de dinlenme tesisleri açısından yolculara kolaylık sağlıyor.

Otobüs Seferleri Mevcut

Yozgat ile Kahramanmaraş arasında karşılıklı otobüs seferleri düzenleniyor. Özellikle yaz aylarında ve tatil dönemlerinde biletlerin hızlıca tükendiği belirtiliyor.

Yozgat-Kahramanmaraş arasındaki mesafe, şehirler arası yolculuk yapacak vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, Yozgat-Kahramanmaraş arası kaç kilometre, yolculuk ne kadar sürüyor?