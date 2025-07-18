73 Kilometrelik Mesafe

Kara yolu verilerine göre, Sungurlu ile Yozgat şehir merkezi arasındaki mesafe yaklaşık 73 kilometre. Özel araçla yapılan yolculuklarda bu mesafe ortalama 1 saat 10 dakika sürüyor. Trafik durumu ve yol koşullarına göre bu süre değişiklik gösterebiliyor.

Otobüsle Seyahat Seçeneği Mevcut

Sungurlu'dan Yozgat’a direkt otobüs seferleri sınırlı olmakla birlikte, Alaca üzerinden aktarmalı seferlerle yolculuk 2 ila 2,5 saat sürebiliyor. Özellikle hafta içi saatlerinde bu güzergahta çalışan minibüs ve otobüs seçenekleri dikkat çekiyor.

En Sık Kullanılan Güzergâh

Sungurlu’dan Yozgat’a ulaşmak isteyenler genellikle Sungurlu-Alaca-Yozgat güzergâhını tercih ediyor. Bu rota hem yol kalitesi hem de süre bakımından öne çıkıyor.

Yola Çıkmadan Önce Hava ve Yol Durumunu Kontrol Edin

İç Anadolu’nun değişken hava koşulları göz önünde bulundurularak, sürücülerin yola çıkmadan önce hava durumu ve yol çalışmalarına ilişkin güncel bilgileri kontrol etmeleri öneriliyor.