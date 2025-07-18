Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Elmalıçiftliği, Yelten ve Ovacık köylerinde depremden etkilenen vatandaşlar için inşa edilen afet konutlarının hızla yükseldiğini açıkladı.

Vali Özkan, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verirken devletin tüm kurum ve imkânlarıyla sahada olduğunu vurguladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kadışehri ilçesine bağlı Elmalıçiftliği, Yelten ve Ovacık köylerinde ağır hasar tespiti yapılan evlerin yerine modern ve dayanıklı konutlar yapılıyor. Afet konutlarının inşaatı hızlı bir şekilde devam ederken, çalışmaların mevsim şartlarına uygun olarak tamamlanması hedefleniyor.

Vali Özkan, açıklamasında devletin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, sürece katkı sunan bakanlara, milletvekillerine ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür edildi.

Açıklamanın sonunda Vali Özkan, “Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin” diyerek temennide bulundu.