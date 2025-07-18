Yozgat’tan Giresun’a Uzaklık

Yozgat ile Giresun arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 455 kilometre olarak ölçülüyor. Gidilen güzergâh ve kullanılan araca bağlı olarak bu mesafede küçük farklılıklar oluşabiliyor.

Kaç Saat Sürüyor

Özel araçla yapılan seyahatlerde Yozgat’tan Giresun’a ulaşım yaklaşık 6 ila 7 saat sürüyor. Otobüs yolculuklarında ise bu süre mola ve trafik durumuna göre biraz daha uzayabiliyor.

Kullanılan Güzergah

En sık tercih edilen güzergâh şu şekilde: Yozgat → Tokat → Turhal → Amasya → Ordu → Giresun

Bu rota hem yol kalitesi hem de doğa manzaraları ile öne çıkıyor.

Otobüs Seferleri Mevcut mu

Yozgat’tan Giresun’a karşılıklı otobüs seferleri düzenleniyor. Yaz aylarında artan yolcu talebiyle birlikte sefer sıklığında da artış yaşanabiliyor.

Planlı Yolculuk Yapın

Karadeniz’in yağışlı havası ve İç Anadolu’nun sıcak iklimi bir araya geldiğinde yolculuk öncesi hava durumu kontrolü önem kazanıyor. Sürücülere, güzergâh üzerindeki yol durumu hakkında bilgi edinmeleri tavsiye ediliyor.