Suriye’ye yönelik saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirten Başkan Adıgözel, “Siyonist İsrail rejiminin uluslararası hukuku hiçe sayarak Suriye topraklarına düzenlediği alçakça saldırıyı lanetliyoruz. Sivillerin hayatını hiçe sayan, bölgedeki istikrarsızlığı derinleştiren bu saldırgan tutum, insanlık vicdanında asla kabul görmeyecektir. Filistin’de, Gazze’de, Lübnan’da ve şimdi de Suriye’de dökülen her masum kanın sorumlusu olan bu zihniyeti tarih affetmeyecek. Kıbrıs'ta gereken cevabı veren Türkiye, aynı kararlılığı İsrail’e de göstermekten çekinmeyecektir. Geçmişte Kıbrıs’ta nasıl mazlum Türk halkı yanında durarak kararlılıkla müdahale ettiysek, bugün de bölgedeki zulme sessiz kalmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz” dedi.

“Artık Laf Değil, Yaptırım Zamanı”

Adıgözel, “İsrail’in uluslararası hukuku çiğnemeye devam etmesine izin veren sistem iflas etmiştir. Bu saldırılar karşısında susan herkes, yarın aynı ateşin kendi kapısını çalabileceğini unutmamalıdır. Ey İsrail, işlediğin insanlık suçlarının ve hukuk tanımaz saldırganlığının bedelini er ya da geç mutlaka ödeyeceksin. Türkiye, ne tarihinden ne de coğrafyasından gelen sorumluluklardan geri durmaz. İsrail, eğer bu saldırgan politikalarda ısrar ederse, karşısında yalnızca sözle değil, gerektiğinde fiilen de tavır alacak bir Türkiye’yi bulacağını bilmelidir. Zulmün karşısında dimdik duran bu milletin sabrını sınayanlar, geçmişte olduğu gibi bugün de gereken cevabı alacaktır. Türkiye Cumhuriyeti olarak, komşu ülkelerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve barışçıl yaşam hakkına saygı gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, uluslararası hukukun ve barış ilkelerinin savunucusu olmaya devam edeceğiz. Mazlumların yanındayız, zalimlerin karşısındayız!” ifadelerini kullandı.