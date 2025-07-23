Toplantıda, il genelindeki istihdam durumu, iş gücü piyasasındaki gelişmeler, mesleki eğitim faaliyetleri ve işsizlikle mücadeleye yönelik atılacak adımlar değerlendirildi.

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile ilgili kurumlarca yürütülen projeler hakkında sunumlar yapıldı.

Vali Yardımcısı Duman, toplantıda yaptığı konuşmada, istihdamın artırılması ve özellikle genç işsizliğin azaltılmasına yönelik kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Kurul toplantısı, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde hazırlanan yönetmelik kapsamında düzenlendi.

İlk 6 Ayda 8 Bin 589 Kişi İşsiz Olarak Kayıtlara Geçti

Yozgat İŞKUR İl Müdürlüğü’nün 2025 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin faaliyet raporuna göre, kentte toplam 8 bin 589 kişi işsiz olarak kayıt altına alındı. Bu kişilerin 4 bin 384’ü erkek, 4 bin 205’i ise kadınlardan oluştu.

İşsizlik oranının en yüksek olduğu yaş grubu bin 774 kişiyle 20–24 yaş aralığı olurken, bu grubu bin 642 kişiyle 25–29 yaş grubu izledi. 15–34 yaş aralığındaki genç nüfusta toplam işsiz sayısı 4 bin 838 olarak kaydedildi.

Meslek gruplarına göre dağılımda en fazla işsizlik 4 bin 803 kişiyle nitelik gerektirmeyen işlerde görülürken, hizmet ve satış elemanları bin 283 kişi, sanatkârlar 504 kişi ve büro hizmetlerinde çalışanlar 434 kişiyle sıralamada yer aldı.

Öğrenim düzeyine göre ise en çok işsiz sayısı ilköğretim (2 bin 993 kişi) ve ortaöğretim (3 bin 698 kişi) mezunlarında görüldü. Önlisans mezunlarında 870, lisans mezunlarında ise 722 kişi işsiz olarak kayıtlara geçti.

3 Bin 558 Kişi Aktif İşgücü Programlarına Katıldı

İŞKUR tarafından yürütülen aktif işgücü programları kapsamında yılın ilk yarısında toplam 3 bin 558 kişiye eğitim ve destek sağlandı.

Bu kapsamda: 2 bin 558 kişi işgücü uyum programlarına, 759 kişi İŞKUR Gençlik Programı’na, 86 kişi işbaşı eğitim programlarına, 155 kişi ise Toplum Yararına Programlara (TYP) katıldı.

3 Bin 626 Kişi İşe Yerleştirildi

Aynı dönemde özel sektör aracılığıyla 3 bin 626 kişi istihdam edildi. Bu kişilerden 3 bin 48’i erkek, 578’i kadınlardan oluştu. Engelli bireylerden 111 kişi, eski hükümlülerden ise 23 kişi iş sahibi oldu.

İşsizlik Ödeneğine 2 Bin 302 Başvuru

2025’in ilk 6 ayında işsizlik ödeneği için 2 bin 302 kişi başvurdu. Bu başvurulardan 742’si hak kazandı. Toplamda bin 882 kişiye ödeme yapılırken, işsizlik ödeneği kapsamında 53 milyon 757 bin lira ödeme gerçekleştirildi.