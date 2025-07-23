ABD vizesi almak isteyenlere kötü haber geldi.

Vize Almak İsteyenlere Dikkat

ABD vizesi almak isteyenlerin bundan sonra bu yeni kararla birlikte ek olarak 250 dolar ödeyecek.

Yeni uygulama 1 Ekim 2025 tarihinde hayata geçecek.

Ödeme vize ücretine ek olarak başvurulan konsolosluk veya büyükelçiliğe yapılacak ve tek seferlik olacak.

Herkesi Kapsamıyor

Eğer süresi dolmamış herhangi bir vizeniz varsa bu ödemeyi yapmıyorsunuz.

Yani 1 Ekim 2025’ten önce vize aldıysanız, ödeme yapmanız gerek yok.