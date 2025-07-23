Ağır yaralanan anne yoğun bakıma alınırken, saldırgan kız polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tartışma Kanlı Bitti

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Saitbey Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.M. (61) isimli anne, 20 yaşındaki kızı K.M.'ye erkek arkadaşının güvenilmez biri olduğunu ve kendisini kullandığını düşündüğünü belirterek ilişkiyi bitirmesini istedi. Bunun üzerine anne ile kızı arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, tartışma kısa sürede büyüyerek şiddete dönüştü. Genç kız mutfaktan aldığı bıçakla annesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Saldırının ardından olayın şokunu yaşayan K.M., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ambulans çağırdı. Telefonda annesine yönelik olarak, “Anne seni çok seviyorum. İstemeyerek oldu.” dediği öğrenildi.

Anne Yoğun Bakımda, Kız Gözaltında

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evde yapılan ağır yaralı G.M., ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Şüpheli K.M. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan genç kız, adli işlemler için bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma sürerken, savcılığın olayın psikolojik ve sosyal yönlerini de değerlendirmeye alacağı öğrenildi. G.M.'nin hayati tehlikesi nedeniyle olayın adli sürecinin sağlık raporları doğrultusunda şekilleneceği bildirildi.