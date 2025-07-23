Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşanan talihsiz olayda, apartman balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay, 22 Temmuz Pazartesi günü öğle saatlerinde Beyşehir’e bağlı Hacıakif Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı bir apartmanın birinci katında ailesiyle birlikte yaşayan Ö.A.Ö. isimli 5 yaşındaki çocuk, evin balkonunda oyun oynadığı sırada korkuluklara tırmandı. İddiaya göre, demir korkulukların üzerine çıkan çocuk, dengesini kaybederek yaklaşık 1,5 metre yükseklikten apartman bahçesindeki beton zemine düştü.

Düşmenin ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile polis sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Bu tür kazaların önüne geçilmesi adına ailelerin küçük çocukları balkon ve benzeri tehlikeli alanlarda gözetimsiz bırakmaması konusunda yetkililer tarafından uyarılarda bulunuldu.