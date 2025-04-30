İŞKUR Yozgat İl Müdürü Onur Ersanmış ve SGK Yozgat İl Müdürü Yunus Demir, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Garanti Giyim Kompozit Fabrikası’nı ziyaret etti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında yapılan ziyarette, fabrika yönetimiyle çalışma hayatının iyileştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Fabrika Müdürü Hüseyin Yazar, işveren ve çalışanların şartlarının iyileştirilmesi için sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin sonunda, İŞKUR İl Müdürü Ersanmış ve SGK İl Müdürü Demir, Hüseyin Yazar’a teşekkürlerini sunarak hediye takdiminde bulundu.

İŞKUR ve SGK yöneticileri, işçi ve emekçilerin toplumun ilerlemesi adına gösterdiği özverinin büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, çalışma hayatının her iki tarafı için de şartların daha da iyileştirilmesi amacıyla işbirliğine devam edeceklerini ifade ettiler.