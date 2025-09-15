Yozgat merkezde bulunan Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu’nda onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışmaların 40 gün içinde tamamlanması planlanıyor.
Onarım 40 Günde Tamamlanacak
Tekke Mahallesi Altay Sokak’ta yer alan Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu’nda wc onarım işi yapılacak. Yer tesliminden sonra başlanacak çalışmaların en geç 40 takvim günü içinde tamamlanması öngörülüyor.
Çalışmalar Kısa Sürede Başlayacak
Sözleşmenin imzalanmasının ardından 3 gün içinde işe başlanacak. Onarım süresince okulun wc bölümleri yenilenerek kullanıma hazır hale getirilecek.
İhale Süreci
Yapım işi, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek ihale ile yürütülecek. İhaleye ilişkin süreç 19 Eylül 2025 tarihinde tamamlanacak.
Muhabir: Ayşe Baran