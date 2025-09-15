Mahmut Cevher, 20 Nisan 1949 tarihinde Bursa'nın Gemlik ilçesinde dünyaya geldi.

70’li yıllardan bu yana Türk sinema ve televizyon dünyasında adından sıkça söz ettiren usta oyuncu, sanat yaşamına 1976 yılında başladı.

Eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk kariyerine adım atan Mahmut Cevher, Ses Dergisi’nin düzenlediği oyunculuk yarışmasında birinci seçilerek sinema dünyasına hızlı bir giriş yaptı.

Bu yarışmadaki başarısı, kariyerindeki ilk önemli dönüm noktası olmuştur.

Son Durum Ne?

Mahmut Cevher'in, yediği tavuktan zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Mahmut Cevher, rol aldığı yeni projesinin ekibine de teşekkür ederek sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

Cevher, "Bütün ekibimize bana gösterdikleri yakınlıktan ve özellikle rahatsızlığım sırasında, sağlığımla ilgili gösterdikleri hassasiyetten dolayı şükranlarımı bildiririm. Bütün arkadaşlarımın gözlerinden öpüyorum, başarılar diliyorum. Hoşça kalın" dedi.