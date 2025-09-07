Yozgat’ta 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı, tüm kademelerde yaklaşık 65 bin 502 öğrenci ve 4 bin 798 öğretmen ile 235 okul öncesi kurumda, 39 anaokulu ve 196 anasınıfında başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temalı ilk dersle başlayacak.

Yeni öğretim yılında tüm kademelerde yaklaşık 65 bin 502 öğrenci ve 4 bin 798 öğretmen, bu yıl açılması planlananlarla birlikte Yozgat genelinde 235 okul öncesi kurumda, 39 anaokulu ve 196 anasınıfında bir araya gelecek.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılında kademeli olarak başlatılan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin öğretim programları, bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1 ile 2, ortaokul 5 ile 6, ortaöğretim hazırlık ve 9 ile 10'uncu sınıflarda uygulanacak.

Okul öncesi eğitime başlayanlar ile ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül'de uyum eğitimleri düzenlendi. Ortaokula başlayacak öğrenciler için ise bu hafta okula uyum için rehberlik çalışmaları yapılacak.

Eğitim ve öğretim yılının ilk haftasında farkındalık eğitimi ve etkinlikler planlanacak, ilk ders "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temasıyla yapılacak.

Öğrencilere Fidan Dağıtımı Yapılacak

Okullarda, doğa sevgisinin oluşması, "yeşil vatan"ın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması, fidan dikilmesi ve orman temizliği gibi çalışmaların yıl boyunca yürütülmesi amaçlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan "Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü" doğrultusunda, okulların ilk gününde "Her Çocuk Bir Fidan" temalı kısa film gösterilecek, tüm ilkokul öğrencilerine fidan dağıtılacak.

"Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri kapsamında da yeni eğitim ve öğretim yılı boyunca çeşitli etkinlikler, eğitimler, şenlikler, atölyeler ve saha çalışmaları düzenlenecek.

Öte yandan, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için 184 milyon 455 bin 297 adet ders kitabı, Bakanlığa bağlı resmi ve özel okullardaki öğrencilere ücretsiz dağıtıldı.

Yeni eğitim ve öğretim yılında Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 70 bin kişi istihdam edildi. Yeni istihdamla birlikte okullarda görev yapan hizmetli sayısı 123 bine ulaştı.

Ara Tatil 10-14 Kasım'da Uygulanacak

Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım'da yapılacak. Atatürk Haftası'nın birinci ara tatile denk gelmesi nedeniyle, Bakanlığa bağlı tüm okul ve kurumlarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmaya yönelik bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma ve tiyatro gibi etkinlikler bir önceki hafta, öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak Cuma sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar sürecek.

İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart'ta başlayıp 20 Mart'ta sona erecek.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada, yeni yılın birlik ve beraberlik içinde, başarılarla dolu geçmesini temenni etti.

Altınkaynak, 12 Eylül 2025 Pazartesi günü itibarıyla il genelinde 235 okul öncesi kurumda, 39 anaokulu ve 196 anasınıfında 5 bin 822 öğrenci; 171 ilkokulda 20 bin 637 öğrenci; 143 ortaokulda 20 bin 313 öğrenci ve 96 lise kademesinde 18 bin 730 öğrenci olmak üzere toplam 65 bin 502 öğrencinin 449 eğitim yuvasında ders başı yapacağını belirtti.

Eğitim ailesi olarak, 774 yönetici, 4 bin 847 öğretmen ve bin 450 personel olmak üzere 7 bin 71 çalışanın görev alacağını ifade eden Altınkaynak, tüm eğitim çalışanlarına başarılar dileyerek yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı, sağlıklı ve başarılı geçmesini temenni etti.

Altınkaynak, “Bizlere güvenen, destek veren ve eğitimin her kademesinde bizimle omuz omuza yol yürüyen tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni dönemde okullarda eğitim altyapısının güçlendirileceğini, teknolojik imkanların artırılacağını ve öğrencilerin yeteneklerini geliştirecek projelerin öncelikli olarak uygulanacağını kaydeden Altınkaynak, öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına katılımının da eğitim kalitesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Ayrıca, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmelerinin önemine dikkat çeken Altınkaynak, velilerden de çocukların eğitim süreçlerine aktif katılım göstermelerini istedi.

Altınkaynak, açıklamasını, “Yeni eğitim ve öğretim yılı, eğitim camiamız için verimli ve başarılı bir yıl olsun” sözleriyle tamamladı.