Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Belekcehan kasabasında 300 metreküplük içme suyu toplama merkezi yapılacak. Çalışmanın 45 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Kasabanın İçme Suyu İhtiyacı Karşılanacak

Belekcehan Belediyesi, kasabanın içme suyu altyapısını güçlendirmek için yeni bir toplama merkezi hayata geçiriyor. Proje kapsamında 300 metreküp kapasiteli içme suyu toplama merkezi inşa edilecek. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte kasaba genelinde içme suyu temininde güvenli ve sürdürülebilir bir altyapı sağlanacak.

45 Günde Tamamlanacak

Merkezin yapım süresinin yer tesliminden itibaren 45 gün olacağı bildirildi. Çalışmaların sözleşmenin imzalanmasının ardından en geç 5 gün içinde başlayacağı kaydedildi.

Belediye Konferans Salonunda Süreç Takip Edilecek

Proje için yürütülecek ihale süreci 17 Eylül 2025 tarihinde Belekcehan Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. İhaleye ilişkin tüm detaylar Kamu İhale Kurumu’nun resmi platformu EKAP üzerinden paylaşıldı.