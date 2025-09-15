AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Ömer Şahin’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandığını duyurdu.

Milletvekili Şahan, yaptığı açıklamada, “Hemşehrimizi tebrik ediyor, yeni görevinde üstün başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Şahin’in atanması, Yozgatlı kamu çalışanları arasında memnuniyetle karşılanırken, yetkililerin yeni görevinde sağlık ve güvenlik alanında önemli çalışmalar yürüteceği kaydedildi.

Ömer Şahin Kimdir?

1988 yılında Yozgat’ın Yerköy ilçesinde doğan Ömer Şahin, ilk ve orta öğrenimini Yozgat ilinde tamamlamış olup 2012 yılında Kırıkkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur.

Meslek hayatına 2013 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nda iş müfettişi yardımcısı olarak başlayan Şahin, 2024 yılında iş başmüfettişi unvanını almıştır.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği alanında teftiş görevini yürüten Şahin, Eylül 2023 itibarıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olarak görev yapmış, Mayıs 2025’te de Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak atanmıştır.

İyi derecede İngilizce bilen Ömer Şahin, evli ve bir çocuk babasıdır.