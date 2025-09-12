Yapılan araştırmalarda, Y.E.Ü. isimli şahsın “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 148 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. İstihbari çalışmalar neticesinde şahsın Yozgat’ geleceği bilgisine ulaşıldı.

Bu bilgi üzerine harekete geçen ekipler, Y.E.Ü.’yü Yozgat Merkez Muslubelen Yol Kontrol Noktası’nda durdurdu. Şahıs, herhangi bir direniş göstermeden gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen Y.E.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.