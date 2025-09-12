AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine Hatice Sarı Öçal atandı. Atama, AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılırken, tanıtım toplantısı ve basın açıklaması AK Parti Yozgat İl Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan da katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, kadın kollarının partinin önemli bir unsuru olduğunu vurguladı. Şahan, “Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır derler. Biz parti olarak bizim arkamızda da kadınlar var. Kadın kollarımız var. Biz de onların yanlarındayız, hizmetkarlarıyız” ifadelerini kullandı.

Şahan, kadınların siyasetteki varlığının artırıldığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kadınların birçok alanda aktif rol aldığını belirtti.

AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, Hatice Sarı Öçal ve kadın kollarındaki ekip arkadaşlarına başarı diledi. Kandemir, Yozgat’ta hem parti hem de ülke çalışmaları için sahada aktif olacaklarını söyledi.

Kandemir, “Hatice Başkanımız, Yozgat Ticaret Odası’nda Kadın Girişimciler Başkanlığındaki başarısını burada da gösterecektir. Hedefimiz Cumhurbaşkanımızı 2028’de tekrar seçtirmek ve Cumhur İttifakı olarak başarılı olmak” dedi.

Yeni başkan Hatice Sarı Öçal, Yozgat’ta 25 yıldır serbest Harita Kadastro Mühendisi olarak çalıştığını ve uzun yıllardır AK Parti teşkilatında çeşitli görevler üstlendiğini söyledi. Sarı Öçal, atamanın kendisi için onur ve sorumluluk anlamı taşıdığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan, milletvekilleri ve il yönetimine teşekkür etti.

Öçal, kadınların siyasette karar alıcı ve yol açıcı rol oynadığını belirterek, “Bu görevi bir emanet olarak taşıyacak, kadınlarımızı her alanda daha aktif ve görünür kılacağız” dedi.

Öçal konuşmasında, kadınların siyasetteki varlığının önemine dikkat çekti. Kadınların sadece destekçi değil, aynı zamanda karar alıcı ve toplumsal süreçleri şekillendiren aktörler olduğunu vurguladı. Ayrıca Filistin’de yaşanan insanlık dramına da değinen Sarı Öçal, Türkiye’nin mazlumların sesi olmaya devam edeceğini söyledi.