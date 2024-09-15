Yozgat'ta ev yapımı konserveler, özellikle sonbahar mevsiminde artan talep ile dikkat çekiyor. Ancak uzmanlar, bu ev yapımı konservelerin yanlış hazırlanmasının sağlık açısından büyük riskler taşıdığını uyarıyor. Konserve işlemlerinde yapılan en küçük hataların, felç ve ölümle sonuçlanabilecek sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor.

Ev yapımı konserveler, doğru tekniklerle hazırlanmadığında ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Bu konuda önemli uyarılar yapan uzmanlar, konserve şişelerinin ve kapaklarının dikkatli bir şekilde kullanılmasının altını çiziyor. Yanlış yöntemlerle hazırlanan konserveler, "Clostridium botulinum" bakterisinin biyolojik silah haline gelmesine neden olabilir.

EV YAPIMI KONSERVELERDE BOTULİZM RİSKİ

Sonbaharın gelmesiyle birlikte evlerde salça hazırlığına başlanırken, Gıda Mühendisi Selen Akbulut, konserve ürünlerin büyük bir sağlık riski taşıdığını belirtti. Akbulut, konserve şişelerinin sıcak suyla iyice temizlenmesi ve kapakların ilk kez kullanılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, açılan kavanozlarda köpürme veya taşma gibi belirtiler gözlemlenirse, bu ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi ve imha edilmesi gerektiğini ifade etti.

YÜKSEK RİSKLİ GIDALAR VE SAKLAMA ÖNERİLERİ

Taze fasulye ve bamya gibi mevsim sebzelerinin, yüksek pH değerlerinden dolayı zehirlenme riskinin daha fazla olduğunu belirten Akbulut, bu ürünlerin domates soslarına kıyasla daha dikkatli hazırlanması gerektiğini söyledi. Ayrıca, evde yapılacak konservelerde kavanoz kapaklarının mutlaka yeni olması gerektiğini ve sıcak dolum yönteminin kullanılmasını önerdi.

KONSERVE SAKLAMA KOŞULLARI VE DOĞRU KAPLAR

Uzman Diyetisyen Betül Merd, ev yapımı salçaların oksijenle temas etmesi durumunda hızla bozulabileceğini ve renk, tat, dokuda değişikliklere neden olabileceğini belirtti. Merd, salçaların uygun kaplarda saklanması gerektiğini ve cam kavanozlar ile hava geçirmeyen kapakların tercih edilmesini önerdi. Konservelerin serin, kuru ve doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde saklanmasının önemine dikkat çekti.

EN İYİ TÜKETİM SÜRESİ: 6-8 AY

Merd, kavanozların kullanılmadan önce birkaç dakika sıcak suda kaynatılması gerektiğini ve kapakların sıkıca kapatılması gerektiğini ifade etti. Ev yapımı domates ve biber salçalarının, düzgün saklandığında bir yıl boyunca güvenle tüketilebileceğini, ancak en iyi lezzeti elde etmek için 6-8 ay içinde tüketilmesinin ideal olduğunu sözlerine ekledi.