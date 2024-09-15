Diyarbakır’da Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili soru işaretleri devam ediyor. Cinayetin aydınlatılmasını engellemek için ailenin çeşitli girişimlerde bulunduğu iddiaları ortaya atıldı.

AİLE ÜYELERİ HEDEF SAPMAYA ÇALIŞIYOR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Narin Güran’ın amcası Salim Güran’ın işçisi R.A.’nın tutuklanma gerekçeleri arasında, cinayetle ilgili arama çalışmalarının dikkat dağıtıcı eylemlerle engellenmeye çalışıldığına dair iddialar yer aldı. Yangın çıkarma, elektrik kesintileri ve sahte ihbarlar gibi dikkat dağıtıcı unsurların Güran ailesinin bazı üyeleri tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

R.A’NIN İFADESİ ŞÜPHELERİ ARTIRIYOR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan R.A, amcası Salim Güran’ın yanında çalıştığını, olay günü sabah saatlerinde sondaj başında kahvaltı yaptıklarını ve gün boyunca tarlada çalıştıklarını belirtti. R.A, gün içerisinde Salim Güran’ın birkaç kez yanlarından ayrıldığını ancak genelde beraber olduklarını ifade etti. Ayrıca, Salim Güran’ın Narin Güran’ın kaybolduğunu telefon görüşmesi sırasında öğrendiğini söyledi.

R.A’nın verdiği ifade ile Salim Güran’ın savcılıktaki ifadeleri arasında ciddi çelişkiler bulunduğu belirtildi. Salim Güran’ın, olay günü kayınbabasına ait çiftlikte çalıştığını ve fıskiyeleri tamir ettiklerini söylediği ifade edilmesine rağmen, R.A bu konuda farklı bir ifade verdi. R.A, ayrıca kendisine yöneltilen bazı soruları hatırlamadığını söyleyerek sorulara net cevap vermekten kaçındı.

CİNAYET SORUŞTURMASI DERİNLEŞİYOR

Savcılık, cinayetle ilgili olarak cep telefonlarındaki imaj çalışmalarını inceledi. Salim Güran’ın R.A’ya attığı bir mesajda, "O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey sondaki yamaçta" ifadelerinin yer aldığı ve R.A’nın buna “henüz bende değil, daha ölmemiş” şeklinde cevap verdiği tespit edildi. R.A ise bu mesajlaşmayı hatırlamadığını belirtti.

Cinayetin aydınlatılması için yürütülen soruşturmada, aile üyelerinin olayları gizlemek için çeşitli manipülatif eylemlerde bulunduğu iddiaları giderek güçleniyor. Yetkililer, soruşturmanın geniş çaplı sürdüğünü ve yeni gözaltıların olabileceğini belirtti.