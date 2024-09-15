TV8 ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye'de Somer, Mehmet ve Danilo şefin yönettiği gecede, yarışmacılar eleme potasına girmemek için yaratıcı tabaklarıyla şefleri etkilemeye çalıştı. Yarışmacılardan "hurma" ile hazırladıkları yaratıcı tabaklar istendi. Ancak gecenin sonunda şeflerden en düşük puanı alan yarışmacı eleme adayı olarak potaya gitti.

Haftanın son dokunulmazlık oyununun ardından mavi takım, 3 dokunulmazlık oyununu kazanarak eleme potasına yarışmacı göndermedi. Ancak kırmızı takımda yer alan yarışmacılar potaya düşmemek için bireysel dokunulmazlık oyununda ter döktüler. Şeflerin "hurma" ile yaratıcı bir tabak yapma isteği üzerine gerçekleşen mücadelede, tabakları değerlendirilen yarışmacılar arasında Nevzat, başarısız bir performans gösterdi. Böylece Nevzat, haftanın 7. eleme adayı olarak potaya girdi.

Nevzat'ın da potaya girmesiyle haftanın eleme adayları tamamlandı. İşte 14 Eylül 2024 itibarıyla eleme potasında yer alan yarışmacılar:

Ayşe, Akın,Beril, Erim, Hakan, Kaan, Nevzat