İl Müdürü İbrahim Akdaş, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kontrollerin kesintisiz devam ettiğini belirtti.

“2024’te 7 Bin 405 Ürün İncelendi”

Geçtiğimiz yıl Yozgat genelinde 520 firmada denetim gerçekleştirildi. Denetlenen ürün sayısı 7 bin 405 olarak kayda geçti. Bu süreçte 10 firmaya idari yaptırım uygulanırken, 600 ürün haksız fiyat artışı yönünden incelendi ve 245 firmada mevzuata aykırı uygulama tespit edildi.

2025’te Denetimler Artırıldı

Bu yılın başından bugüne kadar 260 firmada etiket ve fiyat kontrolleri yapıldı. Denetlenen ürün sayısı 10 bin 115’e yükseldi. 13 firmaya işlem uygulanırken, 187 firmada haksız fiyat artışı incelemesi yapıldı. Ayrıca 516 ürün de tek tek mercek altına alındı.

“İlçelerde de Denetimler Sürüyor”

Ticaret İl Müdürü İbrahim Akdaş, denetimlerin sadece şehir merkezinde değil ilçelerde de devam ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti: “Denetimlerimiz kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Haftanın belirli gün ve saatlerinde ekiplerimiz hem merkezde hem de ilçelerde denetimlerini sürdürüyor. Zaman zaman kırtasiye, zaman zaman gıda ürünleri gibi farklı ürün gruplarında yoğunlaşabiliyoruz.”

Vatandaşlara Çağrı

Akdaş, vatandaşların da haksız fiyat artışına karşı mücadeleye destek vermesinin önemine değinerek şu ifadeleri kullandı: “Vatandaşlarımız gördükleri haksız fiyat artışı ve etiketlerle ilgili şikâyetlerini il müdürlüğümüze, sosyal medya üzerinden ya da e-posta aracılığıyla iletebilirler. Ellerindeki bilgi ve belgeler inceleme için büyük önem taşıyor. Haklı görülen durumlarda firmalara idari yaptırımlar uygulanıyor.”